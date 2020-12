Für Blutplasma gelten die gleichen Grundvoraussetzungen wie für die Vollblutspende, mit einem Unterschied: Da die Plasmaspende deutlich weniger belastend für den Körper ist, können Spender bis zu zwei Mal pro Woche Plasma spenden. Als Blutplasma werden die flüssigen Anteile des Bluts ohne die weißen und roten Blutkörperchen bezeichnet. Das Plasma enthält jedoch die sogenannten Gerinnungsfaktoren, die für viele spezielle Medikamente gebraucht werden. Zudem enthält es mitunter auch Antikörper. Das macht in der aktuellen Pandemie das Plasma von Menschen, die Covid-19 überstanden haben, besonders wertvoll. Aus der Blutflüssigkeit können Antikörper-Medikamente gegen Corona hergestellt werden. Solche Präparate befinden sich aktuell in klinischen Tests, um herauszufinden, welchen Corona-Patienten damit geholfen werden kann.

Die Stammzellenspende selbst ist deutlich aufwändiger als die Blutspende. Kommt es, wie in 80 Prozent der Fälle, zu einer sogenannten peripheren Entnahme, muss der Spender einige Tage vor der Spende Medikamente nehmen, die die Stammzellen aus seinem Knochenmark in das Blut mobilisieren. Dann können sie am Tag der Spende selbst in einem mehrstündigen Verfahren aus dem Blut herausgefiltert werden. In etwa 20 Prozent aller Fälle ist eine Entnahme von Knochenmark notwendig. Dazu wird der Spender voll narkotisiert und operiert. Mehr Informationen dazu gibt es bei der DKMS.