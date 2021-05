Kreativität trägt jeder in sich

Kreativität im Alltag ist ein rares Gut. Meistens gleicht es eher einem endlosen Grübeln, bis einem einfällt, was der besten Freundin gefallen könnte. Oder welche gute Ausrede einem den Zusatzbrocken Arbeit vom Halse hält. An Kreativität fehlt es dann gefühlt an allen Ecken und Enden. Lange Zeit ging die Wissenschaft davon aus, es sei einzig und allein Anlage und Begabung zu verdanken. Man sprach vom "Genie Gottes" oder dem "Kuss der Muse". Heute weiß man, so etwas wie ein Kreativitäts-Gen, das den einen kreativ macht und den anderen nicht, das gibt es nicht. Jeder Mensch trägt alles in sich, was es braucht, um kreativ zu sein.

Die fünf Phasen der Kreativität

So sieht es jedenfalls Rainer Holm-Hadulla, Psychiater und Psychoanalytiker. Als Berater von Kreativen kennt er sich aus mit dem kreativen Schaffen. Er teilt es ein in verschiedene Phasen: "Sie brauchen eine Vorbereitungszeit, um sich Wissen anzueignen und dafür brauchen Sie auch eine gewisse Disziplin." Einen Gewürzhalter für die beste Freundin selber bauen, da braucht es zuerst mal das Wissen, wie ein Gewürzhalter an der Wand hängt. "In der zweiten Phase, der Inkubation, sind Sie auf dem Weg, Neues zu erfinden. Das ist häufig ganz unbewusst und auch gar kein schönes Gefühl, weil man sich seiner noch nicht sicher ist. Dann kommt drittens die Illuminationsphase, der kreative Funke." Also der Moment, wo es Klick macht und wir einen Einfall haben: Der Gewürzhalter könnte ja an einer Leiste hängen.

Wir haben ständig irgendwelche neuronalen Netzwerke, die neue Verknüpfungen machen. Es ist die Vorstellung von Kreativität, neue, viele Ideen zu haben. Rainer Holm-Hadulla, Psychiater und Berater

Die Ideenfindung ist der leichtere Teil, sagt Rainer Holm-Hadulla. Tatsächlich sei das nur die halbe Miete. Wichtiger sei die nächste Phase, die vierte, die produktive Realisierung. Sie bringt mit sich, Ideen auszuwählen und wegzulassen – manch einer sagt dazu auch "Kill your Darlings", um anschließend die Verifikation zu durchlaufen. Die Phase, die daraus besteht, abzugleichen, wie das Ergebnis beim Gegenüber ankommt. Für den Sänger zum Beispiel der Applaus.