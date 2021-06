In den Körper spüren, Emotionen, Müdigkeit oder Verspannungen wahrnehmen, anstatt sie mit Koffein oder einer Serie zu übertünchen – für diese Tätigkeiten steht das Wort Achtsamkeit. Es sind Wahrnehmungsübungen, genauer Meditationen, wie etwa sich zehn Minuten lang auf seinen Atem zu konzentrieren, seinen Fokus mal nur auf das Mittagessen zu richten, oder die immer gleichen Wege bewusst abzuschreiten, um mehr im Hier und Jetzt anzukommen. Achtsamkeit als Meditations-Programm ist also etwas anderes als die Achtsamkeit, die wohl unsere Pflanzen davor bewahrt zu vertrocknen, oder der wir ein umsichtiges Miteinander verdanken.

Meditationstrainer verwenden, wenn sie über Achtsamkeits-Übungen sprechen, auch den englischen Ausdruck Mindfulness Based Stress Reduction, kurz MBSR. Sie verspricht den Praktizierenden weniger Angst und Sorgen bei der Bewältigung des alltäglichen Lebens, ja fast schon ungetrübte Laune und soll einen insgesamt gesünderen Lebensstil verschaffen. Kein Wunder, dass Meditations-Praktiken wie MBSR seit einigen Jahren auch in der westlichen Welt wieder aufleben – nicht nur in der Forschung. Doch was steckt aus Sicht der Wissenschaft dahinter? Werfen wir einen Blick auf Erkenntnisse aus der Psychologie und Neurologie, mit denen die Meditations-Forschung viele Überschneidungspunkte hat.

Kann Achtsamkeits-Meditation halten, was Seminare und Apps anpreisen: frei von Ängsten und Zweifeln zu werden? Oder ködern die Anbieter vielmehr mit einem sehr menschlichen Bedürfnis nach selbstgewählter Emotionsregulierung? Ja und nein. Achtsamkeits-Meditation ist in erster Linie nicht dafür da, positive Gefühle zu generieren, sondern eher um Konzentration und Aufmerksamkeit zu steuern, erklärt die freie Wissenschaftsjournalistin Stefanie Uhrig.

Dafür ist die sogenannte "Liebevolle Güte"-Meditation da. Dreht es sich also bei der Achtsamkeits-Meditation mehr darum, die Gedanken einfach ziehen zu lassen – auch die negativen –, so geht es bei der liebevollen Güte-Meditation darum, sich selbst anzunehmen und dieses Annehmen auf eine Person zu übertragen.

Diese Unterscheidung macht auch Ulrich Ott, Psychologe am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg und am Bender Institut für Neuroimaging der Universität Gießen. Demnach ginge es bei der "Liebevolle Güte"-Meditation darum, seine Emotionen wie eine Klaviatur zu verstehen, die man lernen könne selbstbestimmt mal mit leiseren, mal mit lauteren Tönen zu spielen. Gewissermaßen so: Emotionen seien zwar da, aber man kann sie regulieren. Dass das geht, kann man auch messen. Denn: