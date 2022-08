Doch auch in unseren Breiten sehen Biologinnen und Biologen noch Möglichkeiten zur Entdeckung neuer Arten. Mithilfe von DNA-Analysen konnte ein Wissenschaftler-Team aus Schweden, Deutschland und Kanada unter den sogenannten Zweiflüglern (Fliegen und Mücken) noch Arten ausfindig machen. Dazu wählten sie eine Gruppe mit hoher Vielfalt, die Zweiflügler, fingen 48.000 Tiere mithilfe von Fallen im Süden Deutschlands und untersuchten deren DNA. Ihre Analyse ergab: Zwischen 1.800 und 2.200 neuer Arten innerhalb dieser Art gibt es noch zu entdecken.

Schätzungen zu unentdeckten Arten weltweit

Geben diese Rechnungen Einblick ins Potential unentdeckter Arten weltweit? Nicht wirklich. Sie sind zu spezifisch. Die Schätzungen dazu klaffen weit auseinander, erklärt Günter Matzke-Hajek, Biologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Rote-Liste-Zentrum. "Je nach Hochrechnung oder je nach Schätzung und Methodik schwankt die Zahl zwischen zehn, 50 oder 100 Millionen Arten."

Biologe Günter Matzke-Hajek koordiniert für das Rote-Liste-Zentrum Artensuchen und erforscht Biodiversität. Bildrechte: MDR/Günter Matzke-Hajek Das liegt daran, dass solche Schätzungen kompliziert umzusetzen sind. Er vergleicht es mit einem Fußballstadion im Dunklen, in dem blind und ohne zu Hören geschätzt werden soll, wie viele Besucher anwesend sind. "Nehmen wir an, es geht ein Scheinwerfer an. Dann sehen Sie in einem kleinen Ausschnitt zehn Leute stehen. Sie können von dieser Teilfläche hochrechnen. Ob aber in dem anderen dunklen Bereich im gleichen Zahlenverhältnis Menschen stehen, das wissen sie nicht." Deshalb sind solche Hochrechnungen nur bedingt aussagekräftig.

Tierarten mit Entdeckungs-Potential

Welche Artengruppen wahrscheinlicher sind, lässt sich schon eher sagen. "Unentdeckte Arten, das sind nicht die spektakulären Arten, die man sich als Laie vorstellt. Es werden bei uns eigentlich keine neuen Säugetiere oder Vögel mehr entdeckt." Auch bei den Wirbeltieren gibt es keine großen Überraschungen mehr. In den letzten 20 Jahren wurden in Deutschland gerade mal fünf neue Fischarten entdeckt. Und auch das sind keine neuen Arten in dem Sinne, sondern solche, die mit nahe verwandten Arten verwechselt worden sind.

Erst im Nachhinein bekamen sie den Status einer eigenständigen Art. Wo also hinschauen, wenn Arten gefragt sind? Wer unter die Entdecker gehen möchte, lenkt sein Augenmerk am besten dorthin, wo im Tierreich die größte Vielfalt herrscht: In den Boden oder zu den Insekten. Denn sie sind unfassbar vielfältig, während andere Artengruppen weniger divers sind und daher schon recht gut erschlossen sind. Und es lässt sich ohne Labor-Analysen und Mikroskopie arbeiten.

Kartierungen führen mitunter zu Entdeckungen

In Leipzig werden schützenswerte Insekten im Naturschutzgebiet um die Rohrbacher Teiche bei Leipzig erfasst. Helene Otto sucht dort für die Untere Naturschutzbehörde und das Institut für Biologie der Universität Leipzig nach Schmetterlingen und Faltern. Sie kennt den heimischen Bestand mittlerweile relativ gut und weiß bei den meisten Krabblern schnell, um welche Art es sich handelt.

Helene Otto erfasst Insekten an den Rohrbacher Teichen bei Leipzig. Auf ihren Streifzügen hat sie immer eine Kamera dabei. Bildrechte: MDR Dass bei einer Kartierung etwas Neues gefunden wird, hält auch die Insektenkennerin für ziemlich unwahrscheinlich. "Um eine neue Art zu finden, braucht es richtig viel Glück. Das Entscheidende ist, dass man einen Wissensschatz erwirbt und richtig einordnen kann, wenn man etwas Außergewöhnliches findet."