Halten Sie doch mal kurz die Luft an, also wirklich. Wie lange schaffen Sie das? Zehn Sekunden, 20 Sekunden, gar länger als eine Minute? Der Weltrekord im Luftanhalten liegt bei unglaublichen elf Minuten und 54 Sekunden. Aber wer hält schon freiwillig so lange die Luft an?

Sören Schenk aus Leipzig ist Arzt und Apnoetaucher Bildrechte: MDR Menschen wie Sören Schenk. Er ist Mediziner und Apnoetaucher, das heißt er taucht ohne Sauerstoffgerät unter Wasser: "Das ist das Schöne am Apnoetauchen: Diese unglaubliche Entspannung. Auf Valium in der Sauna wirst du nicht so entspannt wie nach einem Tauchgang. Einfach weil der Körper merkt: okay, ich bin jetzt im Wasser, ich muss jetzt runterfahren, ich muss jetzt Energie sparen." Entspannen und gleichzeitig seinem Körper auf extreme Weise Sauerstoff vorenthalten, klingt erst einmal nach einem Widerspruch. Ist aber keiner, wenn man sich anschaut, wie Atmen, Entspannung und Extremleistungen zusammenhängen:

Der Eingang

Fangen wir beim Thema Atmung ganz vorne an: Die Luft ist da draußen und muss einen Weg hinein in unseren Körper finden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich weitgehend einig, über welchen Eingang der Sauerstoff zu unseren Zellen kommen soll: über die Nase, oder anders gesagt: Mund zu beim Atmen! Denn wenn die Luft über den Mund in unser Inneres kommt, dann ungefiltert und auf falscher Betriebstemperatur. Über den Mund gelangen Schadstoffe und Viren viel schneller in unseren Körper. Die Nase dagegen ist der beste Luftfilter, den wir haben: feine Härchen, Schleimhäute, und muschelartige Knochen im Naseninneren schützen vor Schadstoffen und erhöhen oder senken – je nach Außenumgebung – die Temperatur und die Feuchtigkeit der Luft. Schadstoffe wandern mit dem Schleim zum Magen und werden sterilisiert. Die angefeuchtete und wohltemperierte Luft dagegen wandert weiter Richtung Lunge. Dadurch wird der Lunge einiges an Arbeit abgenommen, denn sie muss den Sauerstoff nicht mehr auf Betriebstemperatur bringen. So kann sie pro Atemzug möglichst viel Luft über die Blutbahnen an alle Zellen des Körpers verteilen. Nicht nur das: Studien zeigen, dass Nasenatmung Gehirnbereiche stimuliert, die für die emotionale Bewertung und das Gedächtnis zuständig sind; die Nase regt das Gehirn an. Mundatmung dagegen verschlechtert das Gedächtnis und lässt den Körper eher austrocknen. Also tief durch die Nase atmen – und am besten nicht zu schnell.

Rhythmus und Haltung

Einatmen, ausatmen – diese Fähigkeit ist für unser Überleben so essenziell, dass der Körper diese Tätigkeit ohne unser bewusstes Zutun steuert. Im Stammhirn sitzt ein Nervenbündel, das Atemzentrum, das den Bedarf an Sauerstoff in den Zellen reguliert und die Atemmuskulatur im Brustraum und dem Zwerchfell ansteuert. Wenn wir Sport machen oder erregt sind, und der Sympatikus aktiv ist, haben wir einen erhöhten Atembedarf, wenn wir schlafen oder ruhen, und der Parasympatikus aktiv ist, haben wir einen geringeren Atembedarf. 23.000 Mal atmen wir pro Tag, 10 bis 20 Mal pro Minute als Erwachsener – zu oft und dadurch zu flach. Diese schnelle Atmung wird mit Stress assoziiert. Studien zeigen: Je weniger wir pro Minute atmen, desto eher können wir entspannen. Eine mögliche Atemtechnik ist das sogenannte kohärente Atmen, also gleichmäßig langsam fünf bis sechs Sekunden einatmen und genauso lange ausatmen.