"Was wir langsam nicht mehr sehen können, ist, wie sich Leute die ganze Zeit erbrechen", erzählt Kobilke. "Da gibt es ein paar Challenges, die testen sollen: Wie taff bist du, kannst du das bei dir behalten, selbst wenn du Dinge zu dir nimmst, die eigentlich einen Brechreiz auslösen." Auch die befragten Kinder und Jugendlichen berichten, dass sie auf der Plattform immer wieder auf Content stoßen, den sie als ekelerregend empfinden. Und ja, auch Erbrechen ist nicht unbedingt gesund – lebensgefährlich aber ist es in der Regel nicht.

Solche Mutproben seien grundlegend kein neues Phänomen, so Markiewitz: "Was halt jetzt durch die Social-Media-Plattformen dazu kommt, ist, dass sich die Kinder und Jugendlichen zum Teil dabei filmen und das hochladen und sich das so deutlich weiter verbreiten kann als früher auf dem Schulhof. Also: Das Publikum ist potenziell ein größeres – und damit auch die Nachahmungsgefahr." Der Wunsch, gesehen und bewundert zu werden, ist für viele Menschen nachvollziehbar – aber wie kann er so stark werden, dass man dafür Verletzungen oder sogar den Tod in Kauf nimmt?