Wo kann es gesund sein barfuß zu laufen?

"Ich laufe im Garten auf dem Rasen barfuß, weil das erstens ein schönes Gefühl für den Fuß ist, der den Boden wahrnimmt. Und zweitens, weil beim Barfußlaufen der Fuß selber viel mehr gefordert wird, als wenn man einen Schuh mit einer ganz stabilen Bettung trägt", sagt Boris Wesseler, Orthopäde und Facharzt für Unfall- und Fußchirurgie am Diakonissenkrankenhaus in Leipzig. So bekommt der Fuß wieder etwas mehr Training und es bilden sich Muskeln aus.

Ob groß, klein, breit oder krumm - trotz ungewöhnlicher Formen können Füße sehr gute Dienste leisten, sagt Orthopäde und Fuß- und Unfallchirurg Boris Wesseler. Bildrechte: MDR/Kay Zimmermann "Natürlich ist das hier in einem städtischen Leben nicht so ganz einfach. Hier sind Glasscherben und hier ist viel Dreck." Die Stadt ist nicht der ideale Ort für nackte Füße, denn die Fußsohlen sind empfindlich und können sich schnell verletzen, erklärt Boris Wesseler. So wiesen Wissenschaftler aus den USA in einer einjährigen Untersuchung unter anderem nach, dass Jogger, die barfuß liefen sich häufiger an der Fußsohle und an den Waden verletzten als Jogger mit Schuhen. (Die Verletzungsrate insgesamt in beiden Gruppen blieb jedoch gleich hoch, da Barfuß-Jogger weniger Probleme an Knien und Hüften zeigten.) Wer dennoch auf den Wegen zur Arbeit oder zu Freizeitaktivitäten etwas für seine Fußmuskulatur tun will, dem empfiehlt Boris Wesseler auf Barfußschuhe zurückzugreifen.

Wer ist nicht der Typ fürs Barfußlaufen?

Ab und an barfuß zu laufen ist gesund. Doch nicht jeder Fuß ist darauf ausgerichtet. "Wenn der Fuß an speziellen Stellen schon überlastet ist, rate ich davon ab, da Überlastungen so noch mehr zum Tragen kommen, als wenn man Schuhe anhat", erklärt Boris Wesseler. Wer zum Beispiel einen Knick-Senkfuß oder Plattfuß hat, dem schadet es eher barfuß oder in Barfußschuhen zu laufen.

Für Unerfahrene gibt es einen simplen Trick, um herauszufinden, ob die eigenen Füße dafür geeignet sind.

Wenn man in Flip-Flops läuft und da keine Schmerzen hat, kann man eigentlich guten Gewissens mit solchen Barfußschuhen laufen.

Wenn man allerdings schon in Flip-Flops Schmerzen bekommt und feststellt, unter den Köpfchen der Mittelfußknochen oder am Fuß-Innenrand tut es weh, rät Boris Wesseler eher vom Barfußlaufen abzusehen.

Welche Rolle spielen Knie und Hüfte?

Wer zum Beispiel seine Hüftmuskulatur durch gezieltes Training stärkt, hat auch beim Barfußlaufen bessere Karten weniger erschöpft zu sein. "Die Hüftmuskulatur ist extrem entscheidend", erklärt Physiotherapeutin Peggy Achsnick. Sie arbeitet seit über zehn Jahren als Physiotherapeutin in Leipzig und hat sich auf den Fuß spezialisiert. "Wenn ich zum Beispiel mit dem Knie nach innen weiche, weil meine Hüftmuskulatur das nicht gut halten kann, dann muss der Fuß das kompensieren. Denn der Fuß muss trotzdem seine Aufgabe machen", erklärt sie. Die Füße isoliert vom Rest des Beins zu betrachten, ist nicht zielführend. Gerade wer Barfußlaufen möchte, sollte sich vergewissern, auch sonst beim Gehen nicht Knie oder Hüften einseitig zu beanspruchen.

Neuro-Orthopäde Andreas Albath rät zu Bewegung für gesunde Füße. Bildrechte: MDR/maxpress/Pleger Es ist eine Frage der Muskelkraft, bestätigt auch Neuro-Orthopäde Andreas Albath. Der gelernte Physiotherapeut arbeitet für einen Anbieter von Reha-Technik und beschäftigt sich in erster Linie mit Gehbeschwerden. Mithilfe einer sogenannten Gang-Analyse, bei der der Körper beim Gehen per Video aufgezeichnet und hinterher ausgewertet wird, kann Andreas Albath feststellen, ob Knie und Hüfte ihre Aufgaben erfüllen. Das Barfußlaufen empfiehlt er allerdings nur Personen, bei denen Hüfte und Knie gut zusammenspielen. Beim Gehen spielt schließlich auch die Biomechanik eine Rolle.

Auf welche Körpersignale sollte ich achten?

"Wir interagieren beim Gehen mit unserem Körpergewicht und der Schwerkraft und ganz viel Energie, die wir dem Fußboden wiedergeben. Die kriegen wir eins zu eins zurück. Und es muss die Aufgabe des Körpers sein, das in Strukturen abzuleiten, die damit umgehen können." Deshalb empfiehlt sich selbst für sportliche Personen, es langsam anzugehen, auf Körpersignale zu achten und keine allzu langen Strecken für den Anfang einzuplanen, damit sich der Körper an die veränderten Bewegungsabläufe und Belastungen gewöhnen kann.

Reagiert der Körper gut, könne man die Belastung langsam steigern. Und damit auch die Wahrnehmung des Fußes trainieren, so Andreas Albath.

Barfußlaufen ist toll für die Wahrnehmung. Wenn Sie keine Durchblutungs-Probleme oder Diabetes haben, ist Barfußgehen super. Neuro-Orthopäde Andreas Albath