Bildrechte: MDR Neben den Schadstoffquellen draußen spielen auch die privaten Heizquellen im Inneren eine wichtige Rolle für die Luftqualität. Vor allem die Kaminöfen ohne Abgasfilter seien eine häufige und unterschätzte Verschmutzungsquelle, sagt Hartmut Herrmann: "Mit der Summe aller Kamine und Kaminöfen emittieren wir mehr Feinstaub in Deutschland als durch den gesamten Verkehr." Sowohl die Luft drinnen als auch die Luft draußen wird extrem von Kaminöfen ohne Filteranlagen beeinflusst. Daher ist für Herrmann neben dem Kohleausstieg, Ausbau der Erneuerbaren und der Verkehrswende die Verpflichtung zu Kaminfiltern das vierte wichtige Instrument für saubere Luft. Alle vier Maßnahmen kämen auch dem Klimaschutz zugute.

Wenn ich versuche, die Luftqualität zu verbessern, tue ich meistens auch was Gutes fürs Klima. Prof. Dr. Hartmut Herrmann, TROPOS Leipzig

Viele Effekte der Luftverschmutzung könnten wir durch eine wirksame Klimapolitik verringern, andere durch eine Schutzmaske über Mund und Nase, doch einen Faktor bekommen wir nicht aus der Gleichung – und da kommen auch alle Nichtraucher ins Spiel: "Jeder vergisst, dass wir, die Menschen, die in dem Raum leben, auch Chemikalien in die Luft abgeben. Diese Chemikalien können auch mit den anderen Chemikalien in der Luft interagieren und eine sehr interessante Chemie erzeugen", erklärt Chemiker Jonathan Williams.

Vor einem Jahr hat er genau diese Effekte des menschlichen Körpers auf die Luftqualität in mehreren Experimenten nachweisen können. Dabei hat er Probandinnen und Probanden in eine Klimakammer gesetzt, in der Möbel aus staubfreiem Edelstahl standen. Die Probandinnen bekamen präparierte Kleidung zum Anziehen, um keinen Dreck von außen einzutragen, und mussten stundenlang sitzen. In dieser Zeit wurde die Luftkonzentration in der Kammer leicht verändert um zu beobachten, wie die menschliche Hautoberfläche und die Luft wechselwirken: "Wenn die Haut mit dem Molekül Ozon interagiert, beschleunigen sich die Reaktionen auf der Haut. Ozon kennt man aus der Außenluftverschmutzung. Aber es gelangt auch in etwas geringeren Konzentrationen nach innen. Wenn das Ozon mit Ihrer Haut reagiert, erzeugt es Hunderte von weiteren chemischen Verbindungen, die sehr schnell zu einem interessanten Cocktail organischer Chemie in diesem Raum werden", so beschreibt der Chemiker die Beobachtungen.

Eine andere Chemikalie, die durch Haut und Luft freigesetzt wird, ist Ammoniak; es entsteht vor allem in warmen, beheizten Umgebungen. Das Gas kann laut Williams reduziert werden, indem wir weniger heizen und weniger Haut in der Wohnung zeigen, also langärmelige Kleidung tragen. Langärmelige Kleidung allerdings reibt auf der Haut und erzeugt dadurch mehr Feinstaubpartikel, die wiederum ungünstig für die Luftqualität sind.

Einige dieser Verbindungen können auch krankheitserregende Substanzen in der Luft erzeugen. Doch der Chemiker beruhigt: So schlimm könnten unsere direkten Effekte auf die Innenraumluft nicht sein, sonst wären wir alle bereits tot. Allerdings stecken die Forschungen zu den Auswirkungen der menschlichen Haut und des menschlichen Körpers auf die Luft noch in den Kinderschuhen. Williams plant bereits weitere Experimente in der Klimakammer. Außerdem stehen neue Studienergebnisse und Veröffentlichungen zum Thema Ende des Jahres an. Einen Hinweis für bessere Luft kann Jonathan Williams aber (fast) uneingeschränkt geben: "Eine einfache Möglichkeit ist mehr zu lüften. Wo das Optimum liegt weiß ich noch nicht genau, aber Belüftung ist wahrscheinlich der Schlüssel, um alle wirklich hohen Konzentrationen wegzubekommen."

Die Wissenschaftler haben eine Handvoll Tipps für richtiges Lüften und saubere Luft im Innenraum:

1. Stoßlüften statt Dauerlüften – wer dauerhaft lüftet, lässt mehr Schadstoffe aus der Außenluft ins Innere. Also lieber mehrmals täglich für kurze Zeit die Fenster aufreißen.

2. Die Innenluft feucht halten – üblicherweise ist die Innenraumluft etwas zu trocken. Das erhöht die Schadstoffkonzentration und bereitet der Lunge mehr Arbeit beim Atmen. Luftfilter leisten hier Abhilfe, lohnen sich aber finanziell nicht immer. Wasserschälchen im Raum oder frische Wäsche können die Luftfeuchtigkeit auch verbessern ...

3. Lüften im Regen – ...oder Sie lüften gleich im Regen. Dann wird die Luft draußen nämlich schön sauber gespült. Hier sollten Sie aber darauf achten, dass es bereits ein bisschen geregnet hat; am Anfang eines Regenschauers werden die ganzen Schadstoffe erst einmal aufgewirbelt.

4. Tagsüber statt nachts lüften – nachts ist die Grenzschicht der Atmosphäre deutlich niedriger. Die Grenzschicht liegt wie eine Art Glocke auf unserer Umgebung; je kleiner die Glocke, desto höher die Konzentration an Feinstaub und Co. in der Umgebung. Eine ideale Zeit zu lüften ist ein sonniger Morgen, nachdem die Sonne bereits aufgegangen ist. Dann steigt die Grenzschicht und die Luft wird klarer.

5. Feuer- und Rauchquellen vermeiden – Kaminöfen, Zigaretten und Kerzen sind Feinstaub- und Rußbomben im Inneren. Daher empfehlen die Atmosphärenforscher: Nichts davon in Innenräumen, oder nur in Maßen.