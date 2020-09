Was man dagegen aber sagen kann, ist: Die reicheren Menschen sind im Schnitt glücklicher als die Ärmeren. Nur wird das Glück ab einem gewissen Einkommen nicht mehr größer. Die Forschung zeigt: Ein Nettoeinkommen von rund 2.000 Euro ist das Optimum. Das genügt, um keine großen Sorgen zu haben, sich auch mal was gönnen zu können - aber sobald es mehr wird, nimmt der Grad an Glück nicht proportional zum Geld zu.