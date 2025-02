Sind Menschen ohne diese Eigenschaften dazu verdammt, immer nur Bystander zu bleiben? Anna Baumert formuliert es so: "In all unserer Forschung sehen wir, dass es sowohl systematische Unterschiede gibt zwischen Menschen in ihrer Tendenz, etwas zu tun, aber auch innerhalb von Personen von Situation zu Situation. Deswegen kann man es eigentlich in so einer ganz konkreten Situation nie so richtig gut vorhersagen, wer zivilcouragiert eingreifen wird oder nicht". Ist Zivilcourage trotz der hilfreichen Persönlichkeitsmerkmale also eine Blackbox?