Das muss richtig krachen, richtig reinhauen. Das ist das erklärte Ziel von Emilia 13, Bela 12 und Maike zum Hoff von MDR WISSEN. Deshalb heißt der neue Kinderpodcast von MDR Tweens und MDR Wissen „Big Bäääm - #Wissen ohne Filter“ – in Anlehnung an den Big Bang, den Urknall. Denn die Themen und das, was in dem Podcast passiert, sind genauso groß, faszinierend und mysteriös. Einfache Antworten braucht kein Mensch!