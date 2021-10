Wir haben - wie ihr seht - mega viel Spaß dabei. Aber leider oder zum Glück ist das mit so einem Podcast gar nicht so einfach. Wir wollen nämlich versuchen, Fragen zu beantworten, auf die es keine oder keine einfachen Antworten gibt. Wir wollen kein ja oder nein, kein richtig oder falsch - wir wollen unsere Themen aus den einfachen Schubladen rausholen. Beispielsweise wollen wir in unserem ersten Podcast besprechen, ob wir Tiere essen dürfen? Komische Frage, weil es die meisten doch sowieso machen. Aber wir quälen Milliarden von Tieren, fügen Ihnen Leid zu, obwohl wir eigentlich viel weniger Fleisch essen könnten? Warum entscheiden wir uns dafür oder dagegen?

Emilia, Maike und Bela (v. l.) vom Podcast „Big Bäääm - #Wissen ohne Filter“ Bildrechte: Karl Weber