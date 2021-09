Theorie 3: Beamen

Beamen wird im allgemeinen Sprachgebraucht häufig als Synonym zum Teleportieren verwendet. Das ist aber nicht das Gleiche. Beim Beamen wird der Raum zwischen den Orten durchquert und zwar in Form von Strahlung. Bedeutet, das Pokémon wird in Strahlung – zum Beispiel Licht – umgewandelt und dann mit Lichtgeschwindigkeit zum Ziel geschickt. Und da wieder materialisiert.

Energie in Materie umwandeln ist möglich. Genauer gesagt ist es sogar das Gleiche. Das ist nämlich das, was hinter E=mc^2 steckt, der Formel, die Einstein berühmt gemacht hat. Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Albert Einstein hat 1905 theoretisch beschrieben, dass Masse Energie ist und Energie Masse.

Wenn wir uns jetzt nur die Formel angucken, dann wirkt das so, als ob wir beliebig Materie in Energie umwandeln können und umgekehrt. Das geht aber nur unter ganz speziellen Rahmenbedingungen.

Wo zum Beispiel jetzt gerade in diesem Moment Masse in Energie umgewandelt wird, ist in der Sonne. Dort klappt das, wegen der hohen Temperaturen und dem großen Druck, der in der Sonne herrscht. Die Sonne verliert durch Kernfusion jede Sekunde vier Milliarden Kilogramm Masse, die dann zu Licht wird.

Das klingt erstmal viel. Für die Sonne ist es das aber nicht. Ihre Gesamtmasse ist so groß, dass die vier Milliarden Kilogramm pro Sekunde vernachlässigbar sind. Die Sonne wird also noch ein paar Milliarden Jahre weiter scheinen.

Die Sonne hat eine Masse von 2x10^30kg. Das ist eine Zwei mit 30 Nullen. Bildrechte: Colourbox.de

Theoretisch könnte der Pokéball also auch die Pokémon in Energie umwandeln. Allerdings würde dabei wahnsinnig viel Energie entstehen. Wenn man Togepi, ein kleines, anderthalb-Kilogramm-schweres Pokémon komplett in Energie umwandeln würde, kämen nach Einsteins Formel 135 Billiarden Joule raus. Das ist in der Größenordnung einer Atombombe. Diese Energiemengen muss man erstmal kontrollieren können. Aus heutiger Sicht scheint das unmöglich.

Und noch schwieriger als Materie in Energie umzuwandeln ist der Umkehrprozess. Also aus Energie Materie machen. Eine Idee zu so einem Experiment gibt es schon seit 1934. Aber es ist erst dieses Jahr gelungen, das Experiment durchzuführen. Und zwar am Relativistic Heavy Ion Collider, ein Teilchenbeschleuniger am Brookhaven National Laboratory in New York.

Die Technik hat es früher einfach nicht gegeben. Der Teilchenbeschleuniger hat einen Umfang von vier Kilometern. Und außerdem zieht der verdammt viel Strom bei einer Leistung von rund 340 Megawatt. Das ist vergleichbar mit dem Energiebedarf einer Großstadt. Aber damit ist bewiesen, dass es möglich ist, Masse in Energie umzuwandeln und umgekehrt.

Es gibt aber noch eine Sache, die beachtet werden muss: Der Pokéball muss eine Art Bauanleitung des Pokémon speichern. Denn wenn es wieder materialisiert wird, muss jedes Atom an derselben Stelle sein wie vorher. Damit es genau dasselbe Pokémon ist.

Pikachu - gibt's auch als Lampe. Bildrechte: Anne C. Brantin

Damit haben sich 2012 Studierende von der Uni Leicester beschäftigt. Nicht mit Pokémon, sondern mit Menschen beamen. Die Studierenden haben ausgerechnet, wie viel Speicherplatz die Information über einen bestimmten Menschen braucht. Dabei sind sie auf 2,6 x 10^42 Bit gekommen. Für nur einen Menschen. Das ist eine Trilliarde mal der Speicherplatz, den das ganze Internet im Moment braucht.

Das beinhaltet Informationen über die DNA. Aber den meisten Platz braucht das Gehirn mit allen Erfahrungen und Erinnerungen. Der Pokéball muss viele Informationen und Energie speichern können, also das Pokémon in Form von Licht und die Bauanleitung dazu in sich drin haben. Und natürlich überhaupt erstmal technologisch dazu in der Lage sein, kontrolliert Masse in Energie umzuwandeln. Und anders herum. Diese Technik gibt es heutzutage bei weitem noch nicht. Aber wenn diese letzten Hürden überwunden sind, dann ist das der Weg, wie man erklären kann, dass Pokémon in Pokébälle passen.