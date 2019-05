1996 tauchten Kinder in eine völlig neue Figurenwelt ab: Pokémon! Kuriose, kugelige, kantige Figuren mit noch seltsameren Namen bevölkerten Spielkarten und Gameboys, unendlich viele Kinder hockten stundenlang an den gleichen handlichen Mini-Spielgeräten und Spielkarten. Für alle Eltern, die sich damals stirnrunzelnd gefragt haben, "Was machen eigentlich diese tierähnlichen Lebewesen, diese pocket monster, mit meinem Kind?" gibt es jetzt eine Antwort.

Tatsächlich hat das intensive Spiel mit den Figuren Spuren im Gehirn hinterlassen und zwar bei allen an derselben Stelle: Das haben Psychologen der kalifornischen Universität Berkeley herausgefunden. Sie verglichen Hirnreaktionen von ehemaligen Pokemon-Spielern und Nicht-Spielern auf den Anblick von Pokémon - und anderen Bildern. Und tatsächlich zeigte sich: Wer als Kind viel Pokémon gespielt hat, reagierte auch als Erwachsener auf die Spiel-Figuren - und zwar an derselben Stelle im Gehirn.

An Studien mit Affen wurde das an der Harvard Medical School untersucht und festgestellt, dass das in jungen Jahren im visuellen Cortex passiert, wenn sich das Hirn noch entwickelt. Aber wie ist das bei Menschen? Bei allen verschieden oder gleich? Gomez vermutete also, dass nur die Menschen, die intensiv Pokémon gespielt hatten, auf den Anblick dieser Figuren Hirnreaktionen zeigen würden. Denn sie mussten alle Figuren genau kennen, die sie im Spiel fangen und trainieren sollten - und das konnten schon mal 150 sein.