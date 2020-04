Politische Entscheidungen in Bezug auf Corona sollten auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Dieser Aussage stimmen 81 Prozent aller Befragten im Rahmen einer deutschlandweiten Umfrage zu. Das geht aus dem Wissenschaftsbarometer "Corona Spezial" hervor, das die Initiative Wissenschaft im Dialog am Dienstag veröffentlicht hat. Für die Studie wurden Mitte April 1.009 Menschen in Deutschland (ab 14 Jahren) vom Institut Kantar befragt.

Die Mehrheit der Deutschen steht also nach den Umfrageergebnissen hinter einem Umgang mit der Krise auf Basis von Forschungsergebnissen. 73 Prozent der Befragten gaben außerdem an, dass sie Wissenschaft und Forschung vertrauen. Noch vor einem halben Jahr lag dieser Wert bei 46 Prozent. Wissenschaftler sind damit nach Ärzten und medizinischem Personal die vertrauenswürdigsten Akteure zu Corona.



89 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass die Wissenschaftler wichtig sind, um die Ausbreitung von Corona in Deutschland zu verlangsamen. Auch das Vertrauen in die Heilmittel- und Impfstoffentwicklung ist hoch. 61 Prozent gaben in der Umfrage an, dass sie dank Wissenschaft und Forschung in absehbarer Zeit mit Medikamenten und Impfstoffen rechnen. Nur 19 Prozent sahen das nicht so, 20 Prozent machten dazu keine Aussage.