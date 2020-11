Baby Blues Postpartale Depressionen auch noch nach drei Jahren möglich

Bisher wurde angenommen, dass die postpartale Depression im ersten Jahr nach der Geburt auftritt. Eine neue US-Studie stellt nun aber fest, dass dieser Zeitraum zu kurz gegriffen sein könnte. Die Forschenden des NIH's Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development nehmen an, dass postpartale Depressionen bis zu drei Jahre nach der Geburt auftreten können.