"Caputoraptor elegans“ heißt die neue, mit der Gottesanbeterin verwandte Art. An den Fossilien des Tieres, die die Wissenschaftler in einem Bernstein aus Burma entdeckten, fiel ihnen ein anatomisches Gebilde besonders ins Auge:

Am Kopf des etwa anderthalb Zentimeter großen Tieres befinden sich seitlich verlängerte, flügelartige Auswüchse, die perfekt mit Schneidekanten an der Schulterregion zusammenpassen. Wenn es also den Kopf hob und senkte, verhielten sich die beiden Körperteile wie die Klingen einer Schere.

Aufgrund kleiner Zähne erinnere gerade der Teil am Thorax an eine Säge. Auch wenn das Werkzeug auf den ersten Blick gefährlich anmutet und Ähnlichkeiten mit einer Waffe aufweist, so haben die Jenaer Insektenforscher gute Argumente gegen diese Vermutung und für eine andere Anwendungsart. So sei das Tier nach Kopfform und Größe der Augen zu urteilen zwar definitiv ein Jäger gewesen, erklärt Dr. Benjamin Wipfler von der FSU. Aber: