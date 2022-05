Der Fragebogen listet so gesehen auch auf, welche und wie viele Möglichkeiten es gibt, den spitzen Zahn der Pressefreiheit zu beschleifen. Vergleichsweise neu in Deutschland ist der Auswertung des Fragebogens zufolge Gewalt gegen Medienschaffende. Der Report spricht von einer "noch nie da gewesenen Dimension", die Organisation zählte 2020 in Deutschland mindestens 65 gewalttätige Angriffe gegen Journalisten im Land und damit eine Verfünffachung verglichen mit 2019. Wobei der Leipziger Wissenschaftler Uwe Krüger diese Zahlen skeptisch sieht: "Es gab in den Jahren vor 2019 auch Übergriffe während der Pegida-Proteste auf Medienschaffende, hätte sich das nicht auch schon in früheren Rankings niederschlagen müssen?"

Die Pfeiler der Pressefreiheit und wo sie angebohrt werden können

Fürs Publikum unsichtbar: der Medienwettbewerb. Wer hat am schnellsten eine Nachricht veröffentlicht? Bildrechte: imago images/Rene Traut Gewalt gegen Medienschaffende ist also ein Teil dessen, was den Grad der Pressefreiheit in Deutschland beschleift. Vielleicht so eine Art Zahnstein. Aus Sicht des Medienwissenschaftlers gibt es drei Bausteine, an denen die Pressefreiheit kranken kann: den politischen, den ökonomischen, den kulturellen: "Im politischen Bereich geht es uns sehr gut. Im ökonomischen Bereich merkt man, dass wir in einem kapitalistischen System leben, das ganz stark vom Zwang getrieben ist, Geld zu verdienen und die Aufmerksamkeit der Nutzer zu erregen." Da kann Pressefreiheit politisch garantiert sein und alles ist schick in politischem und juristischem Sinn, aber was das Publikum nicht sieht, ist, wie der Faktor Geld die Pressefreiheit indirekt (und nach außen hin nicht sichtbar) beschneidet, wenn keine wirtschaftlichen Mittel für aufwendige Recherchen eingesetzt werden.

Und der Wissenschaftler benennt einen dritten Faktor, der die Pressefreiheit mit beeinflusst:

Kulturell kommt die Beschleunigung durch die Digitalisierung dazu. Das ist ein weicher Faktor zur Einschränkung von Pressefreiheit. Dr. Uwe Krüger

Stichwort Redaktion: Sitzt da die Gesellschaft?

Apropos Gesellschaft: Hier sollten die Medien sich selbst reflektieren, meint Wissenschaftler Uwe Krüger: "Bilden wir nur einen dominanten Diskurs von Eliten ab oder wie kriege ich auch andere Debatten in der Gesellschaft mit rein, ohne mir natürlich jetzt Rassismus und Menschenfeindlichkeit einzuhandeln?" Denn die Themenauswahl, die Schwerpunktsetzung und damit auch der Blickwinkel auf die Welt obliegt den Redaktionen.