Ein drittes Feld sei die Herstellung von Stammzellen: Diese sind in der Medizin besonders wichtig, wegen ihrer Fähigkeit zur Selbsterneuerung und zur Verwandlung in andere Zelltypen. Hier könne die Raumfahrt zu neuen Methoden führen, vielleicht sogar zur Massenproduktion. Stammzellen werden unter anderem für die Therapie von bestimmten Krebsarten benötigt. Die Forscher wollen bereits im kommenden Jahr 2022 mit Hilfe der NASA einige Experimente im All starten, um Herauszufinden, ob eine solche Massenproduktion im All möglich ist.