Werden Sie Programmmacher bei MDR WISSEN

MDR WISSEN ist die Redaktion, die sich mit spannenden Fragen rund um Wissenschaft und Bildung beschäftigt. Hier entstehen unterschiedliche Formate für alle Zielgruppen und Medien, von großen Wissenschafts-Dokus bis hin zu kurzen Videos auf TikTok oder YouTube – mit allen aktuellen Infos auf mdr-wissen.de. Wie diese Redaktion arbeitet und wer die Menschen hinter den spannenden Fragen sind, können Sie am Mittwoch, 18. Oktober 2023 ab 8.30 Uhr in der MDR-Zentrale in Leipzig erfahren.

Sie sind eingeladen, in der morgendlichen Redaktionskonferenz an der Themenfindung mitzuwirken, werden vom Redaktionsleiter in die Arbeitsweise und Organisation des Bereichs eingeführt, erleben die Bearbeitung eines aktuellen Videos und sind auch dann gefragt, wenn es gilt, aktuelle Produktionen zu bewerten. Angemeldete und bestätigte Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen dazu entsprechende Links zugeschickt, mit denen sie sich die Videos vorab anschauen können.

Und damit sind Sie für einen Tag ein Teil der Redaktion! Sie diskutieren mit uns über Ihre Eindrücke von unseren Produkten, sagen uns, was Sie von dem halten, was wir für Sie mit unserer täglichen Arbeit leisten, kritisieren oder loben uns und machen Vorschläge, was wir zukünftig noch besser machen können, welche Themen Sie mehr bei uns erleben würden.