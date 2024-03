Aus dem Urin lässt sich viel über den Körper ablesen, zum Beispiel ob eine Frau schwanger ist. Kann aber Urin auch anzeigen, ob ein Mann Prostatakrebs hat oder bekommt? Dann könnte das ein Durchbruch für die Prostatakrebs-Forschung sein, was ein britisches Forscherteam entwickelt hat: einen Urintest, der anzeigt, ob aggressiver Prostatakrebs vorliegt oder einmal kommen wird. Der Test mit dem Namen PUR – abgekürzt für "Prostata Urin Risiko" – zeigt den Wissenschaftlern zufolge bis zu fünf Jahre früher an, ob ein Mann Prostata-Krebs hat oder entwickeln wird, als bisher gängige Methoden. Das Diagnose-Verfahren könnte vielen Männern einiges an Untersuchungen ersparen, vor allem die invasive Nadel-Biopsie oder auch invasive Nachuntersuchungen.