Für Wissenschaftler auf aller Welt noch immer ein Rätsel der Natur: Wie schaffen es Proteine, sich so zu falten, dass sie im Körper wirken können? Bildrechte: MDR Wissen/ Maik Schuntermann

Unser Körper lebt, altert, verstoffwechselt. Maßgeblich daran beteiligt sind Proteine, denn sie sind Hauptbestandteil lebender Zellen. Proteine verleihen unseren Zellen ihre Form, spalten Nahrung, versorgen Muskeln, übermitteln Signale oder transportieren Nährstoffe – richtige Alleskönner quasi.

"Proteine sind essentiell für alle Vorgänge in lebenden Zellen", weiß auch Thomas Kiefhaber, Proteinbiologe an der Martin-Luther-Universität in Halle. Er kennt die Multitalente unseres Organismus in- und auswendig. Was macht sie so besonders?

Auf der Großbaustelle des Lebens

Um das zu beantworten, muss man wissen, wie Proteine in unserem Körper gebaut werden, sagt Professor Kiefhaber. Dies ist ein äußerst komplexer Vorgang, denn der genetische Informationsgehalt auf der DNA muss zuerst in RNA überführt und anschließend als Protein realisiert werden. Forscher nennen diesen Prozess "Genexpression". Er sorgt dafür, dass die genetische Information in der Zelle verwirklicht wird. Vom Gen zum Protein bei Eukaryoten (Menschen, Tiere, Pflanzen): Mithilfe der Proteinbiosynthese gelingt es den Zellen, den genetischen Code zu knacken. Zur Genexpression bei Prokaryoten (Bakterien und Archaeen) gibt es Unterschiede, da sie keinen Zellkern haben. Bildrechte: MDR Wissen/ Maik Schuntermann

Und das geht so: Auf der Doppelhelix der DNA befinden sich alle Bauanleitungen zur Herstellung der Proteine, die eine Zelle benötigt. Um die genetische Information der DNA in Proteinen umzusetzen, erfolgt zunächst die Transkription. Dazu wird eine Abschrift der DNA mithilfe der messenger-RNA (mRNA, auch Boten-RNA) erstellt, eine Art "Montageplan" für die zu bildenden Proteine. Diese Bauanleitungen müssen allerdings noch in die "Protein-Sprache" übersetzt werden. Den Job des Dolmetschers übernehmen hierbei die Ribosomen. Spezielle Adapter, die transfer-RNAs (tRNA), helfen, die Übersetzung zu gewährleisten. Während dieser Translation bilden sich aneinandergereihte Aminosäuren. Wie Perlen an einer Schnur fügen sie sich zu einer Kette zusammen.

Falten und Walten: Die "Origami-Kunst" der Proteine

Im Körper passiert das unaufhörlich – Tag für Tag, Sekunde für Sekunde – und in unfassbarer Schnelligkeit. Es geht zu wie auf einer permanenten Groß-Baustelle. Die DNA wäre dabei das Architekturbüro, und die Proteine wären die Bauarbeiter.

Das Besondere an diesen Bauarbeitern ist, dass sie die vielfältigsten Formen und Größen annehmen können. Denn Proteine reihen sich nicht nur zu Perlenketten zusammen, sondern sie falten sich auch. Man kann sie mit talentierten Origami-Künstlern vergleichen, die sich in ausgefeilte dreidimensionale Formen knicken. So lassen sich mit denselben Bausteinen (Aminosäureketten) mal ein Papierflieger oder mal ein Kranich falten.

Prof. Thomas Kiefhaber, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Bildrechte: Prof. Thomas Kiefhaber privat "Erst durch diese dreidimensionale Faltungsstruktur werden Proteine funktionsfähig", erklärt Thomas Kiefhaber. Sonst könne ein Protein im Körper nicht funktionieren. Doch hier fängt für Proteinbiologen wie Thomas Kiefhaber die Schwierigkeit an. Denn die Origami-Faltung der Proteine ist kompliziert. Es gibt 20 Aminosäuren, aber mindestens 100 Möglichkeiten der Perlenkette. Wie genau sie abläuft, ist bis heute unverstanden und immer noch weitgehend ein Rätsel der Natur.

Aktenzeichen Proteinfaltung ungelöst

"Die Vorhersage der Proteinfaltung am Computer ist kompliziert, weil mehrere Tausend Atome richtig positioniert werden müssen", sagt Kiefhabers Forscherkollege Jens Meiler, derzeit mit einer Humboldt-Professur Bioinformatiker an der Universität Leipzig. "Dafür gibt es theoretisch mehr Möglichkeiten als Sterne im Universum." Wenn man Proteine vorhersagen will, erfordert das hohe Rechnerkapazitäten. Aber kein Computerprogramm könne alle denkbaren Möglichkeiten der Proteinfaltung austesten.