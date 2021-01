Und es gibt noch einen sehr wichtigen Aspekt, so die Wissenschaftlerin:

Für mich war ein gutes Privatleben immer wichtig. Wenn man das hat, steht man auf mehreren Standbeinen und damit stabiler. Prof. Ilona Croy

Warum so viele Frauen in der Psychologie?

Aber warum treibt es so viele Frauen in die Psychologie? Vielleicht weil es so viele andere machen – vielleicht wirken all die Frauen als Vorbilder? Und im Umkehrschluss dann ein Grund dafür, dass weit weniger Männer in diese Berufe gehen.

Dadurch, dass es sehr viele weibliche Studierende und Therapeuten gibt, wird das Studium auch als 'weiblicher' wahrgenommen und dann weniger von Männern gewählt. Prof. Ilona Croy

Auch deshalb brauche es mehr Männer in diesen Berufen, sagt Croy.

Warum die Psychologie in den Praxen divers sein sollte

Andererseits könnte man auch sagen: ist doch schön, dass es mal eine Branche gibt, wo Frauen es geschafft haben! Das ist natürlich zu kurz gedacht. Mehr Männer als Therapeuten würde für Jungen und Männer bedeuten, dass auch sie eine Wahl haben bei der Wahl des Therapierenden. Ob Männer mangels männlicher Therapeuten seltener psychologische Hilfe suchen, dazu gibt es keine Statistiken. Würden mehr Männer als Psychologen und Therapeuten tätig sein, würde das die Psychologie "entweiblichen"? Der Bereich der Gefühle, der Seele, des Verhaltens – all das, was so oft einseitig dem Weiblichen zugeordnet wird – würde durch männliche Therapeuten auch Männern wieder geöffnet, durch männliche Vorbilder, die zuhören, analysieren, helfen. Was gesamtgesellschaftlich durchaus heilsam sein könnte.

Aber vielleicht sind es auch ganz banal die Aufstiegs-Chancen in dem Beruf außerhalb der Wissenschaft, die Männer vom Psychologiestudium abhalten: Die sind nicht überall groß und auch nicht unbedingt umwerfend prestigeträchtig. Auch Arbeiten in Teilzeit ist in der Psychologie gut möglich, oder in der eigenen Praxis: Das ermöglicht das, wovon Croy spricht, den stabilen Stand auf zwei Beinen – eins Beruf, eins Familie.