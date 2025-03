Für die Datenbank haben die Experten über 1.200 Probandinnen und Probanden an 74 monomolekularen – also chemisch sehr einfach strukturierten – Geruchsproben schnuppern lassen. Die Versuchspersonen haben dann das, was sie mit der Nase wahrnahmen, mit eigenen Worten beschrieben und zudem anhand einer Ratingskala unter anderem bewertet, wie angenehm oder wie intensiv ihnen der jeweilige Geruch erschien. Aus diesen Informationen zur Wahrnehmung lassen sich allgemeine Aussagen über den Geruch bestimmter Substanzen herausdestillieren. Ihre Ergebnisse stellen die Forschenden via App auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.