Die Wissenschaftler stellten fest, dass die Kooperationsbereitschaft höher war, wenn die Studienteilnehmer die Vergütungen von anderen Probanden beobachteten. Wenn sie dagegen nur auf ihren eigenen Bonus schauten, tendierten sie zu egoistischeren Entscheidungen. So konnten die Forschenden letztlich die Entscheidungen der Probanden beeinflussen, indem sie Informationen zu den Vergütungen der anderen Teilnehmer genau in ihr Sichtfeld platzierten.

"Wir haben herausgefunden, dass wir in der Lage waren, die Probanden zu etwas mehr Kooperation zu bewegen, allein indem wir bestimmte Informationen dort auf dem Bildschirm anzeigten, wo ihre größte Aufmerksamkeit war", erklärt der Studienautor Arkady Konovalov. Auch wenn dies eine reine Laborsituation gewesen sei, so geben die Studienergebnisse doch Anhaltspunkte dafür, wie man das Verhalten von Menschen in Zukunft mehr in Richtung Kooperation bewegen könnte, so der Forscher.