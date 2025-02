Dichte Menschenmassen können zur tödlichen Gefahr werden, das hat sich in Deutschland zuletzt bei der Loveparade-Katastrophe in Duisburg 2010 gezeigt. 21 Menschen starben, als die auf Einlass wartende, extrem dichte Menge plötzlich in Panik geriet. Das Phänomen ist kein Einzelfall. Erst Ende Januar starben in Indien mindestens 30 Pilger, als beim Kumbh Mela Fest eine Panik ausbrach.