Touristische Hinweisschilder in Deutschland und Österreich In Deutschland gibt es schätzungsweise 3.400 bis 3.600 Unterrichtungstafeln entlang der Autobahnen. In Österreich wurden 2023 insgesamt 525 kulturelle (braun) und 598 touristische (grün) Ziele beschildert. In Deutschland liegen die Gesamtkosten für ein touristisches Hinweisschild an Autobahnen nach Angaben der deutschen Autobahn GmbH in der Regel zwischen 20.000 und 40.000 Euro.