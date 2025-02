KI als Psychotherpeutin? Meinungen aus MDR-Doku: Menschen, die für die im Dezember 2023 ausgestrahlte MDR-WISSEN-Doku "Better Than Human? – Leben mit KI" zu ihrer Erfahrung mit Künstlicher Intelligenz als "Psychotherapeutin" befragt wurden, bewerteten diese sehr unterschiedlich - von positiv überrascht bis hin zu sehr enttäuscht.



Die Leipziger Psychotherapeutin Diana Kunitz kritisierte damals, dass KI-Antworten nicht das geliefert hätten, "was für die Patienten gut gewesen wäre". Nach allem was sie hier erlebt habe, könne sie "nicht empfehlen, eine KI als Therapeutin zu nutzen", so ihr damaliges Fazit.



Der Psychologe und Experte für Technologiewahrnehmung an der TU Chemnitz, Bertolt Meyer, verwies in der Doku hingegen darauf, dass eine Psychotherapie etwas sei, was in Teilen relativ formal ablaufe. Und sobald solche Dinge formalisierbar seien, seien sie von der KI auch erlernbar, sagte Berthold: "Deswegen, natürlich wird eine KI irgendwann immer in der Lage sein, ein gutes psychotherapeutisches Gespräch zu führen. Davon bin ich ganz fest überzeugt."



Die damalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, sagte in der selben Doku, wenn man sowas wirklich delegiere an eine Maschine, dann müsse es natürlich deutlich besser sein als Entscheidungen, die Menschen treffen. Weiter sagte Buyx: "Wenn die KI das wirklich besser macht, dann gibt es eine Pflicht sie einzusetzen – verantwortlich, mit Überwachungsmöglichkeiten. Aber dann sollten wir sie einsetzen. Aber das muss wirklich gut belegt sein, insbesondere wenn es um wichtige Entscheidungen geht."