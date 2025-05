Am 7. März 2021, dem Tag, an dem die Affäre ans Licht kam, waren bereits zwei Drittel der Briefwahlstimmen abgegeben, so dass sie ein gutes Bild von dem zeigen, wie Wähler vor dem Skandal entschieden haben. Alles, was danach kam, ob Brief- oder Urnenwahl, geschah hingegen unter dem Eindruck der aktuellen Ereignisse und bietet aus heutiger Sicht ein gutes Bild von der Stimmung danach.