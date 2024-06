Frage: Sie schreiben in Ihrem Beitrag von den Aufschichtungen der Geschichte im kollektiven Bewusstsein. Damit meinen sie die Prägungen, die die Menschen durch gemeinsam gemachte Erfahrungen bekommen haben. Vor allem die Ereignisse rund um die Wiedervereinigung und das Ende der DDR haben bei vielen Menschen in Ostdeutschland Wunden und Narben hinterlassen. Was waren aus Ihrer Sicht die entscheidenden Ereignisse?

Kollmorgen: Ich will noch zwei Sätze vorausschicken zu der Aufschichtung, die sich während der staatssozialistischen Zeit vollzogen hat. Das diskutiere ich in jüngster Zeit oft mit Politikerinnen und Politikern, auch Kolleginnen und Kollegen, die oft fragen: Wie präsent kann die DDR heute noch sein? Ich meine, dass die Vergangenheit oft noch viel präsenter ist, als wir, die wir in den Routinen des gegenwärtigen Alltags gefangen sind, es wahrhaben wollen. Da gibt es Transfers und Vermittlungsprozesse, unter anderem in den Familien und die sollten wir ernst nehmen.

Der Staatssozialismus in der DDR hat sich durch einen interessanten Widerspruch ausgezeichnet. Auf der einen Seite war dieses System hochgradig überpolitisiert, weil eigentlich alles zu Politik gemacht wurde und man sich dem als normale Bürgerin oder Bürger gar nicht entziehen konnte. Sogar noch das Einkaufen war politisch. Jede Freizeitveranstaltung, Sport, war politisch. Es gab praktisch nichts, was nicht politisch war. Das hat die Menschen auch in eine Distanz gebracht zur Politik. Politik war das, was einem von außen aufgedrückt wurde und wo man sich beteiligen musste.

Auf der anderen Seite gab es eine dramatische Unterpolitisierung. Was zu DDR-Zeiten als Politik ausgegeben wurde, war eigentlich eine Form von Nicht-Politik: Sie war rein auf den Staat konzentriert, von dem alles abgeleitet wurde, vom durch die SED geführten Herrschaftsapparat. Völlig gefehlt hat dagegen eine autonome, selbst organisierte Zivilgesellschaft. Eine, wie Hannah Arendt das mal formuliert hat, an freiheitlichem Handeln orientierte Politik. Dieses Muster haben sehr viele Menschen in der DDR aufgenommen und als ein politisch-kulturelles Handlungsmuster auch in die neue Zeit getragen.

Wo Politik für die Bürger wirklich handlungsrelevant wurde, war es meistens eine Form des Protestes: Entweder hat man Petitionen verfasst und hat sich bei der Staatsführung beschwert oder man hat sich auf der Straße gesammelt. Das mündete 1989 im Sturz des staatssozialistischen Herrschaftsregimes. Aber schon mit der wirtschaftlichen und sozialen Transformations- auch oder Vereinigungskrise, wie das manche nennen, begann eine Skepsis gegenüber den bundesdeutschen, demokratischen Institutionen zu wachsen. Einerseits, weil sie in der Wahrnehmung vieler Ostdeutscher offenkundig nicht die Probleme lösen konnten. Man verlor seine Arbeit, man erhielt keine Anerkennung für seine Berufsabschlüsse. Häuser und Grundstücke wurden an Westdeutsche zurückgegeben oder verscherbelt und so weiter. Da entstand eine tiefe Enttäuschung darüber, dass die Versprechen nicht gehalten wurden von den berühmten blühenden Landschaften, dass es keinem schlechter gehen würde, dass es aufwärtsgehen würde und so weiter.

Zugleich entstand das Syndrom des Bürgers oder der Bürgerin zweiter Klasse. Das haben 30 bis 40 Prozent Ostdeutsche bis heute. Das sind zwar in erster Linie die Älteren, aber eben nicht nur. Und wir haben die Wahrnehmung breiter Bevölkerungskreise, dass das, was man selbst als Ostdeutsche oder Ostdeutscher in den demokratischen Institutionen, zum Beispiel in den Parteien macht, dass das gar keine Veränderung der eigenen Lebenslage bewirkt. Viele Ostdeutsche, die nach 1989/90 in Parteien Mitglied geworden sind oder auch demonstriert haben, die hatten nach zwei, drei Jahren den Eindruck: "Es ist ja völlig egal, was ich hier tue. Die grundsätzliche Vereinigungspolitik ändert sich gar nicht." Das hat sie in die Distanz getrieben gegenüber den demokratischen Institutionen und wurde als Einstellung konserviert und stabilisiert.

Es folgten die krisenhaften Zuspitzungen, die zur Agenda 2010 führten und zur Einführung von Hartz IV. Diese Vorhaben haben Ostdeutsche besonders getroffen, weil die Arbeitslosigkeit hier viel höher war. Es gab auch kaum private Ersparnisse und finanziellen Rückhalt, die es im Westen teilweise noch gab. Viele fühlten sich ein weiteres Mal enteignet.

In der Staatsschuldenkrise und danach, also in den Jahren 2008 bis 2010 und dann während der Migrationsbewegung 2015 und 2016, da nahmen viele Ostdeutsche wahr, dass auf einmal möglich war, was für sie über Jahrzehnte nicht möglich war, nämlich deutliche Solidarität zu leisten. Und dass diese Solidarität geübt wird gegenüber unbekannten Dritten, Fremden, die man gar nicht kennt. Egal, ob das die griechischen Staatsfinanzen oder die Griechen selbst betraf oder aber auch die Menschen, die aus Afghanistan, Pakistan und Syrien vermehrt nach Deutschland kamen. Das hat alles diese rechtspopulistische Einstellung genährt, dass "die da oben uns gar nicht wahrnehmen", dass man sie "am Ende auch ablösen muss", dass es irgendwie einen neuen Anfang braucht. Und dass diese Eliten korrupt sind, weil sie die "wahren Probleme des Volkes" nicht sehen und überhaupt das Volk gering schätzen. Also genau dieses homogen verstandene Volk. Das reicht bis in die Pandemie-Zeit hinein.

Frage: Verhindert diese Wahrnehmung auch, dass man differenzierter auf die einzelnen Phänomene gucken kann? Ob die Zuwanderer, die Kriegsflüchtlinge, ob diese wirklich alles geschenkt bekommen oder ob das vielleicht so nicht stimmt? Was wäre nötig, damit die Menschen ihren Blick wieder öffnen können?

Kollmorgen: Das ist eine wirklich gute Frage, die wirklich viele Menschen beschäftigt. Die Frage ist: Wie gehen wir eigentlich in Ostdeutschland mit diesem Phänomen um? Ich würde zunächst argumentieren, dass man diesen Widerspruch aushalten muss, der durch die langfristige kulturelle Prägung von Generationen in Ostdeutschland entsteht. Er wird nicht einfach verschwinden. Es gibt nichts, was diese kulturelle Prägung – in der Soziologie nennen wir das auch den "Habitus" – einfach auflöst. Das sind Einstellungen, das sind Wahrnehmungs- und Urteilsmuster, die längerfristig geprägt werden. Da spielen Kindheit und Jugend eine wichtige Rolle, Schlüsselereignisse: Das alles wird man so ohne Weiteres nicht los. Selbst wenn es gelingt, neue Einstellungen zu gewinnen, sind diese immer noch grundiert durch diese alten Muster, weil sie da anschließen müssen. Das kann nicht weggeschoben werden, durch keine konkrete Politik, durch keine Ansprache und durch keine Bildungsveranstaltung.

Da ist erstmal sehr wichtig, diese Realitäten anzuerkennen, die es in Ostdeutschland jetzt gibt. Wenn ich sage Widerspruch, dann meine ich auch, dass das umgekehrt nicht bedeuten kann, dass man Gruppierungen der Bevölkerung politisch einfach aufgibt, nach dem Motto, "das sind eben Extremisten, mit denen müssen wir uns nicht weiter beschäftigen, denn sie sind für die Demokratie sowieso verloren". So etwas geht normativ in einer demokratischen Gesellschaft auf keinen Fall.

Auf der anderen Seite darf man auch nicht glauben, dass Bildungsveranstaltungen oder Maßnahmen gar nicht verfangen und nichts auslösen. Es bedeutet nur, dass sie nicht zu einer unmittelbaren Verhaltensänderung führen. Sondern: Das sind die berühmten dicken Bretter, die wir gemeinsam bohren müssen.

Es braucht klassische politischer Bildung, die meiner Wahrnehmung nach deutlich früher anfangen muss und sie muss auch praktiziert werden, besonders natürlich in den Schulen, aber auch in Sportvereinen oder Verbänden. Dort muss man Demokratie wirklich einüben, Wissensbestände aufbauen und praktizieren. Ich will noch etwas Zweites hervorheben: Der Rechtspopulismus nährt sich auch aus geschlossenen Kommunikationsräumen, nicht zuletzt in sozialen Medien und dass die Menschen in geschlossenen Milieus miteinander verkehren. Das betrifft ganz Deutschland, auch die sogenannten alten Bundesländer, aber insgesamt auch ganz Europa, vielleicht sogar die Weltgesellschaft. Diese wechselseitigen Grenzziehungen, die in unseren heutigen Gesellschaften existieren, die dazu führen, dass wir uns vor allem in Milieus bewegen, in denen wir uns bestätigt finden, wo aber nur wenig Kritik geäußert wird – sie müssen aufgebrochen werden.

Es gibt nicht mehr viele Institutionen und soziale Räume, in denen Menschen aus unterschiedlichen Milieus zusammenkommen und wechselseitig erfahren können, dass sie eigentlich Gleiche sind, dass sie etwas teilen, dass sie sich nicht nur fremd sind. Auch, dass die Eliten nicht nur korrupt sind und die Reichen nur reich und die Armen faul und so weiter. Dafür Gelegenheiten zu schaffen, gemeinsame Projekte, Ideen zu entwickeln, das wäre wichtig. Es gibt durchaus gute Beispiele, unter anderem hier im ländlichen Raum Ostsachsens, in dem ich lebe. Das könnte zum Beispiel auch so etwas wie ein sozialer Pflichtdienst seien, wo Menschen aus unterschiedlichen Milieus zusammenkommen. Das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, um über diese rechtspopulistischen Verkantungen und die Abgrenzungslogik hinauszugehen.

Kann die AfD ihre Anhänger eigentlich enttäuschen, und zum Beispiel auch ein Teil von "Die da oben" werden? Oder hat sie umgekehrt das Potenzial, ihre Mitglieder und Anhänger an das demokratische System zu gewöhnen, sie zu integrieren?

Das ist eine wirklich gute Frage. Und ich würde darauf zwei grundsätzliche Antworten geben. Erstens: Viele, die angefangen haben, sich ab 2013/14 in der AfD zu engagieren, haben das nicht mit einem rechtsextremistischen Hintergrund gemacht, sondern aus einer Wahrnehmung heraus, dass die etablierten Parteien nicht mehr ernsthaft unterscheidbar sind. Sie haben den Bedarf gesehen, gegen bestimmte politische Entwicklungen aktiv zu werden, und haben sich eingebracht. Man könnte also schlicht und ergreifend sagen, sie haben genau das gemacht, was wir gerne von ihnen erwarten: sich nämlich politisch zu engagieren, und zwar an einer Partei.