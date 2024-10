Die sogenannte Generation der Babyboomer steht an der Schwelle zum Ruhestand: Die in den 1960er-Jahren geborenen erreichen nach und nach das Renteneintrittsalter. Was für die Wirtschaft zur Herausforderung wird – Stichwort Fachkräftemangel – könnte für das Ehrenamt ein großer Gewinn sein. Wie eine Umfrage des Sozialforschungsinstituts aproxima jetzt zeigt, wollen sich 60 Prozent der heute 55- bis 65-Jährigen ehrenamtlich engagieren.