"Die Fähigkeit von KI, jetzt wie ein Mensch zu agieren und in langfristige Kommunikation einzutreten, öffnet wirklich eine ganz neue Büchse der Pandora", warnt der Psychologe Daniel B. Shank von der Missouri University of Science & Technology. In einer aktuellen Publikation analysieren er und sein Team die ethischen Risiken dieser neuen Intimität mit Maschinen. Denn was auf den ersten Blick wie harmlose Spielerei wirkt, könnte tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben.