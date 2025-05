Gefängnis stumpft Häftlinge ab. Und die monotone Umgebung kostet Insassen möglicherweise Intelligenz. Das ist die These von Johannes Fuß und Susanne Bründl, die am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf die Gehirne langjährig inhaftierter Straftäter während und nach einer Gefängnisstrafe im Magnetresonanztomografen (MRT) untersuchen. Ergebnisse liegen zwar bislang nicht vor, doch der Verdacht ist begründet: Der Mangel an Reizen, der gleichförmige Alltag, die fehlenden sozialen Kontakte – all diese Bedingungen unterfordern die Gefangenen. Wie bei einem Astronauten, dessen Muskeln in der Schwerelosigkeit kaum gefordert werden, könnten bei Häftlingen kognitive Leistungsfähigkeit durch Unterforderung verloren gehen.