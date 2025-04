Scrollverhalten mit Konsequenzen: Junge Frauen sind häufiger von einer problematischen Smartphonenutzung betroffen als junge Erwachsene anderer Geschlechter. Das vermeldet ein europäisches Forschungsteam im Rahmen des jährlichen Kongresses des Europäischen Psychiatrieverbands EPA. So stehe das Geschlecht im signifikanten Zusammenhang mit der Zeit, die am Smartphone verbracht wird, wobei die Nutzungsdauer bei Frauen höher sei als bei anderen Geschlechtern. Zudem hätten junge Frauen mehr Angst vor einer negativen Wahrnehmung im Internet.

Daraus ergebe sich auch eine Häufung von psychischen Gesundheitsproblemen bei Frauen, die auf die Smartphonenutzung zurückzuführen ist. So würden fast einhundert Prozent der sogenannten Generation Z – also in etwa der zwischen 1995 und 2012 geborenen – ein Smartphone besitzen. Frühere Studien würden bereits darauf hindeuten, dass die Nutzung von Smartphones und sozialen Medien Faktoren für die Zunahme von psychischen Problemen, selbstverletzendem Verhalten und Suizidgefährdung in dieser Altersgruppe seien.