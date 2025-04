Landflucht ist nach wie vor ein großes Thema in Mitteldeutschland. Doch wer in die Stadt ziehen möchte, sollte wissen, dass das Landleben der Stadt in Sachen Stressverarbeitung einiges voraushat. Dies haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitätsmedizin Ulm schon 2018 aufgezeigt. Ihr damaliges Fazit: Landbewohner, die eng mit Nutztieren leben, können Stresssituationen immunologisch besser bewältigen als Großstädter, die ohne Haustiere aufgewachsen sind. Offen blieb, ob dies am Land an sich liegt oder eher an einem intensiveren Kontakt mit Tieren.