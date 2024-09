"Obwohl sich Katzen und Hunde in vielen Aspekten ihres Verhaltens und in der Art und Weise, wie sie zu Haustieren wurden, sehr unterscheiden, finden wir es faszinierend, dass so viele von ihnen dieses sehr interessante Verhalten teilen", so die Forscher. Sie hoffen, dass diese "Studie weitere Untersuchungen dazu anregen wird, wie Apportieren mit Spiel, Jagd und sozialen Interaktionen bei Katzen und Hunden zusammenhängt".