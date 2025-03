Frauen im Osten sind also generell deutlich besser in den Arbeitsmarkt integriert als im Westen. Aber bis hierhin war alles nur Grundlage für die entscheidende Frage: Wirken sich diese zum Teil deutlichen regionalen Unterschiede, zumindest statistisch, auch auf den Frauenanteil in unternehmerischen Führungspositionen aus? Die Forschungsgruppe um Natalie Welch hat sich dazu fast 25.000 mittelständische Unternehmen (50 bis 500 Beschäftigte) mit deutschen Eigentümern angeschaut.

Das sei zum einen auf die schon angesprochene bessere Arbeitsmarktintegration von Frauen in Ostdeutschland zurückzuführen, sagt Projektleiter Jörn Block, BWL-Professor in Trier. Zum anderen könnte es aber auch historische Gründe haben. "Es könnte immer noch daran liegen, dass Frauen in der ehemaligen DDR besser in den Arbeitsmarkt integriert waren und es dementsprechend 'selbstverständlicher' ist, dass Frauen Führungspositionen in Unternehmen innehaben", so Block. In Westdeutschland dagegen sprächen die genannten Faktoren häufig gegen den beruflichen Aufstieg von Frauen in das Management von mittelgroßen Unternehmen.