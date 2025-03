Wissen-News Können wir uns doch daran erinnern, was als Baby war?

23. März 2025, 10:00 Uhr

Dafür, dass wir alles vergessen, was vor unserem zweiten Geburtstag war, hat die Wissenschaft eine Hirnstruktur verantwortlich gemacht. Doch eine neue Studie zweifelt an, dass der Hippocampus wirklich in Babytagen noch nicht ausreichend entwickelt ist.