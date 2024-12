Wissenschaftler der Psychologischen Hochschule Berlin und der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) Münster haben gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Ravensburg ein wissenschaftlich fundiertes und standardisiertes Risikoanalyseinstrument zu Tötungsdelikten in Partnerschaft und Familie (GaTe-RAI) entwickelt. Es soll Warnsignale für potenzielle Intimizide, also Tötungsdelikte in Partnerschaften oder in früheren Partnerschaften, zuverlässig erkennen und dadurch rechtzeitiges Handeln ermöglichen.