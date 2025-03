Rund sieben Prozent aller US-Bürger waren bereits unmittelbar Zeuge eines Amoklaufs, etwa zwei Prozent wurden bei solchen Taten verletzt. Das zeigt eine neue Studie der University of Colorado in Boulder, die am Freitag im Fachblatt JAMA Network Open veröffentlicht wurde. "Unsere Studie belegt, dass Amokläufe keine tragischen Einzelfälle sind, sondern dass sie für einen erheblichen Teil der Bevölkerung Realität sind, mit schwerwiegenden physiologischen und psychologischen Folgen", sagt David Pyrooz, Co-Autor der Studie und Professor für Soziologie und Kriminologie.