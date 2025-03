"Die Menschen schauen nicht darauf, was der Hund tut, sondern auf die Situation, die den Hund umgibt – und leiten daraus ihre emotionale Wahrnehmung ab." Das sagt Holly Grace Molinaro, Psychologie-Doktorandin an der Arizona State University in den USA und Autorin der neuesten Studie zu diesem Thema.

Außergewöhnlich dabei war das Studiendesign. Eine Kamera filmte Hund und Herrchen in mehreren Situationen, die ganz unterschiedliche Emotionen beim Tier hervorriefen. Zum Beispiel: Leckerli anbieten, Schimpfen, Spielzeug anbieten, mit dem lauten Staubsauger zum Hund gehen. Anschließend veränderte die Forschungsgruppe die gemachten Aufnahmen aber. Hund und Herrchen wurden aus den Videos mit einem Bearbeitungsprogramm "herausgeclipt" und der restliche Bildinhalt geschwärzt. Dann wurden die Hunde-Reaktionen außerdem noch den "falschen" Herrchen-Aktionen zugeordnet, sodass die Probanden zum Beispiel ein Video sahen, in dem das Herrchen links ein Leckerli anbietet, aber rechts ist die Reaktion des Hundes auf eine ganz andere Original-Situation zu sehen, zum Beispiel auf das Schimpfen.

Das Ergebnis bei einer Vielzahl von Probanden und Video-Kombinationen war recht eindeutig: Die beobachtenden Menschen achteten bei ihrer Einschätzung, wie es dem Hund gerade geht, viel mehr auf das, was das Herrchen im Bild gerade tat und viel weniger auf das, was der Hund mit seiner Körpersprache signalisierte. "In unserer Studie sagten alle, wenn sie ein Video von einem Hund sahen, der offensichtlich auf einen Staubsauger reagierte, dass der Hund sich schlecht fühlte und aufgeregt war", sagt Psychologin Molinaro. "Als sie jedoch ein Video sahen, in dem der Hund genau das Gleiche tat, aber diesmal scheinbar auf den Anblick seiner Leine reagierte, berichteten alle, dass der Hund glücklich und ruhig war. Die Menschen beurteilten die Emotionen des Hundes nicht aufgrund seines Verhaltens, sondern aufgrund der Situation, in der er sich befand."