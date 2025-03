Und genau das machen die Forschenden in ihren Ausführungen dann auch: Sie skizzieren einen konkreten Ansatz zur Suizidprävention in der Musikindustrie. Dabei verweisen sie auch auf mehrere Organisationen, die sich bereits um die psychische Gesundheit von Musikerinnen und Musikern bemühten - wie zum Beispiel das Man Down Programme in Großbritannien, Backline in den USA oder Support Act in Australien. Auch in Deutschland gibt es bereits Initiativen, etwa im Bereich der elektronischen Musik. Dennoch mangele es aktuell noch an Expertise für diese spezielle Risikogruppe, bemängeln die Forschenden.