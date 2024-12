Big brother is watching you … inwieweit verändert sich das menschliche Verhalten, wenn wir wissen, dass wir beobachtet werden? Wenn wir auf die Straße treten, verfolgen Kameras unsere Schritte, sie scannen unsere Gesichter. Wer über eine rote Ampel geht, verliert im chinesischen Sozialkredit-System an Punkten und Privilegien. Doch auch während der Olympischen Spiele in Frankreich fand eine großflächige Videoüberwachung statt.