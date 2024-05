Die vorliegende Studie schließt an andere Studien zur Repräsentanz Ostdeutscher in Führungspositionen an, ist allerdings die erste für den Bereich des Sports. Dieser Bereich ist auch deshalb besonders interessant, weil die ehemalige DDR zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung ein am Medaillenerfolg gemessen viel erfolgreicheres Sportsystem aufzuweisen hatte als die Bundesrepublik.