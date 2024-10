Brackmann und Kollegen haben seit Jahresbeginn einen Pilotversuch wissenschaftlich begleitet, der so zuvor bereits in verschiedenen anderen Ländern durchgeführt wurde. In Deutschland nahmen seit Februar 45 Wirtschaftsunternehmen und andere Organisationen an dem Versuch teil, unter anderem aus den Bereichen Dienstleistungen, Fertigung, soziale Dienste, IT und Medien. Die meisten von ihnen beschäftigen zwischen zehn und 249 Mitarbeitenden, einige wenige größere Betriebe mit mehr als 250 Mitarbeitern waren auch dabei.