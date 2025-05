Im Rahmen ihrer Forschungsarbeit hat das Team 3.800 Stunden Beobachtungsdaten von fünfzig wild in einem Nationalpark in der Elfenbeinküste lebenden Schimpansen-Müttern und ihrem Nachwuchs ausgewertet. Die Forschenden räumen ein, dass die beobachtete Fallzahl möglicherweise zu klein ist, um die Vielfalt von Bindungen bei Schimpansen-Jungen vollständig zu erfassen. Sie regen jedoch an, zu reflektieren, ob sich möglicherweise einige menschliche Institutionen oder Betreuungspraktiken von dem entfernt haben, was für die Entwicklung von Kleinkindern am besten sei.