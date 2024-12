Für viele Menschen gehört das Smartphone auch am Heiligabend zum Fest: Nur ein Fünftel der Smartphone-Nutzer schaltet das Gerät an diesem Abend stumm. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom hervor. Demnach legen etwa 46 Prozent das Smartphone zumindest teilweise beiseite, etwa während des Essens. Bei acht Prozent der Befragten gibt es sogar ein striktes Smartphone-Verbot. «Doch nur bei der Hälfte wird dieses auch eingehalten», heißt es in der Studie.