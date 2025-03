Fast sechs Monate dauerte dieser zweite Lockdown. Von Dezember bis Mai waren zahlreiche Einrichtungen geschlossen, galten strenge Kontakt- und Abstandsregeln, war Einkaufen in vielen Geschäften nur mit vorheriger Anmeldung und mit Masken möglich. Die Geschwindigkeit neuer Ansteckungen konnte so zwar verringert werden. Aber die Maßnahme richtete auch bleibende Schäden an: "Das hat natürlich soziale Kontakte ganz elementar gekappt. In dem Moment, wo ich Menschen sage: Ihr könnt nicht mehr rausgehen, ihr könnt an bestimmten gesellschaftlichen Aktivitäten nicht mehr teilnehmen, ihr könnt zu eurer Vereinsversammlung nicht mehr gehen, dann verlieren die Leute wirklich Kontakt und sind dann auf sich allein gestellt. Sie sind dann vielleicht einsam, sitzen zu Hause. Und wir wissen: Wenn Menschen einsam und orientierungslos zu Hause sitzen, dann ist das ein Einfallstor für Radikalisierung und Verschwörungstheorien, weil die Menschen dann eben woanders nach Orientierung und Halt suchen."