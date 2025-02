Als Hauptgründe für aktuelle Konflikte nannten die befragten Bürgerinnen und Bürger mangelnde Kooperation in der Bundesregierung (70 Prozent), Überregulierung und Bürokratie (67 Prozent) sowie Inkompetenz von Parteien und Politik (68 Prozent). Fehlende gesellschaftliche Solidarität und wirtschaftliche Schwierigkeiten am Standort Deutschland wurden jeweils von 67 Prozent genannt. Als weitere Ursachen für gesellschaftliche Konflikte nannten die Befragten einen fehlenden Zusammenhalt (65 Prozent), Intoleranz und Menschenfeindlichkeit (62 Prozent) sowie das Aufeinanderprallen verschiedener Kulturen und Religionen (63 Prozent).

29 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu, dass die Demokratie in Deutschland am Ende ist, nicht einmal die Hälfte (44 Prozent) stimmte der Aussage nicht zu. 51 Prozent finden, dass die Demokratie in Deutschland in erheblichem Maße gefährdet ist. Die Autorinnen und Autoren der Studie erklärten: "Der Konfliktmonitor zeigt sehr deutlich, dass Menschen in Deutschland sich mehr Auseinandersetzungen um viele zentrale Konfliktthemen wünschen und dies vor dem Hintergrund eines eher pessimistischen Blicks auf die derzeitigen Konflikte in der Demokratie."