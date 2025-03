Mobbing ist ein großes gesellschaftliches Problem, sowohl in der Schule als auch am Arbeitsplatz. Letzteres haben Forschende der Uni Leipzig nun genauer analysiert. Das Ergebnis: Jüngere Menschen und Auszubildende sind häufiger von Mobbing betroffen als ältere Beschäftigte. So sind 11,4 Prozent der Beschäftigten im Alter von 18 bis 29 Jahren Mobbing am Arbeitsplatz ausgesetzt, aber nur 3,2 Prozent der Beschäftigten im Alter von 50 bis 59 Jahren. Grundlage war eine repräsentative Befragung von 5.015 Erwerbstätigen in Deutschland.